El video del cariñoso encuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt

View this post on Instagram

-“Hi Aniston” - “Hi Pitt” “How you doing” -“Good honey, how are you doing” I’M NOT CRYING YOU ARE!! ❤️ @babyxjen.il thanks for sending me the video❤️❤️ #BradPitt #JenniferAniston #coreresponse #fastimeslive #fasttimesatridgemonthigh #90s #00s #brennifer