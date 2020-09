Sebastián Estevanez mostró cómo le quedó la cara tras su accidente

El actor había hecho público el accidente unas semanas atrás también en su cuenta de Instagram, cuando escribió: "Agradezco a mi familia, mis amigos y quienes me enviaron mensajes y me llamaron por teléfono en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Tuve un accidente doméstico hace 18 días, en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte, no les pasó nada a mis hijos, ni a Ivana; y cada día estoy mejor. Hace dos días que ya no tomo antibióticos, ni analgésicos".

Luego del accidente, Sebastián Estevanez se sometió a tres semanas de curaciones y a un tratamiento ordenado por el doctor Gustavo Sampietro, que incluyó además de los antibióticos y analgésicos el uso de cremas regeneradoras para la piel.

❤️❤️❤️❤️❤️

Al compartir la foto con su rostro ya recuperado, Sebastián Estevanez llevó tranquilidad a sus más de seguidores que no dejaron de mandarle buena onda para su recuperación.