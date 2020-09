Video viral: Susana Giménez quiso pelar una cebolla y terminó pidiendo delivery

La cuarentena despertó un furor por la cocina casera pocas veces visto. Las redes sociales se llenaron de imágenes con gente preparando comidas y Susana Giménez no se quedó afuera de la tendencia. Claro que en su caso la explicación pasa por una crisis de empleados que sufre por estas horas en su estancia en Uruguay. la diva quiso pelar y cortar una cebolla, algo muy simple pero novedoso para ella, y el video se hizo viral.

Para repetir esa experiencia, desde su casa de Punta del Este, Susana Giménez volvió a incursionar en la cocina. Su hermano Patricio subió un video de la diva intentando pelar una cebolla. "No paro de reír. Susana chef. Lo importante es intentarlo, pero con una vez alcanza", bromeó.

En el video que se hizo viral se ven las manos de Susana Giménez intentando pelar una cebolla. "¿Cómo se saca el coso este, la cáscara?", preguntó mientras manipulaba la cebolla. De fondo, se escuchaba la risa de su hermano. "Y así, boludo, no ves que lo tengo que cortar así", se respondió a ella misma. Al ver que no lograba hacerlo con el cuchillo que tenía en su mano, lanzó un "con este no se puede", y sacó otro.

El primer Pollo que hizo mamá ! Lastima que no lo puedo probar, guárdame un poco please !!!!!!❤️ View this post on Instagram El primer Pollo que hizo mamá ! Lastima que no lo puedo probar, guárdame un poco please !!!!!!❤️ A post shared by Mercedes Sarrabayrouse (@mechasarra) on Mar 24, 2020 at 4:09pm PDT

"Con este sí", dijo Susana Giménez segura, y volvió a intentarlo. "¿Cómo se saca la cáscara marrón?", repitió. De todas formas, siguió probando, cortó la cebolla y descubrió algo que le llamó la atención. "¿Está podrida?", preguntó, y otra vez se contestó: "Sí, está podrida".

Susana Giménez intentó pelar una cebolla y terminó pidiendo delivery

"No hago nada. Mirá, todo todo y chau". Todavía riéndose por la situación, el hermano de Susana Giménez le sugirió que llamaran a un delivery. "Vamos a pedir comida", le aconsejó, a lo que la diva de los teléfonos le respondió: "Sí, anda a pedir. A mí no me gusta andar cocinando. Te queda olor en el pelo". El video se viralizó y cosechó miles de likes y cientos de comentarios divertidos pidiendo que Susana siga practicando.