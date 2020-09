Susana vuelve a Punta del Este en un avión privado

"Me voy a la naturaleza. El brazo lo tengo bien. Me dolía mucho el yeso, así que me pusieron una codera, que me lo sostiene mejor. El doctor me recomendó la codera y unos calmantes. En Uruguay voy a hacer fisioterapia, descansar, leer y estar con mis perros. Estoy feliz y tengo ganas de ir. Los extrañaba (a los perros) y ellos también a mí", contó la conductora a Farándula Show antes de embarcar.

A-Susana-gimenez-barbijo.png

Hisopado

Después de la cirugía en el Sanaó, se instaló en su casa de Barrio Parque para cumplir con el aislamiento obligatorio por coronavirus. Durante la semana pasada, los vecinos se sorprendieron ante ciertos movimientos llamativos en la propiedad. Lo cierto es que la entrada y salida de personas se debía a que se realizó el hisopado. Ya con el resultado negativo en mano, montó el operativo para su regreso a Punta.

A-vuelo-privado-susana-gimenez.png

Sin pantalla y sin planes de regreso

La pandemia del coronavirus trastocó los planes de Susana Giménez para este 2020. La conductora iba a debutar en julio con una nueva temporada de su tradicional ciclo por la pantalla de Telefe. Sin embargo, su vuelta está cancelada y solo existe la posibilidad de que pueda participar del ciclo conducido por su amigo Marley, aunque no hay nada confirmado al respecto. Por ahora, la agenda de Susana contempla este nuevo viaje por tiempo indeterminado.