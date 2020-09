Susana quiere 200 mil dólares al mes para hacer TV

Fue allí que Adrián Pallares comentó que, al cambio del dólar solidario, esa suma representaría más de 20 millones de pesos.

En este sentido, comentó que lo mismo ocurrió con Marcelo Tinelli, que más allá del contexto de la pandemia del coronavirus, no terminó de arreglar su cachet. "Tinelli no volvió a la tele, más allá de los protocolos, porque no le pagaron lo que él quería. Él no se quiso bajar el sueldo", expresó.

Con esta información, Rial y compañía explotaron en indignación y aseguraron que así como les pedían a los actores negociar con las productoras, "las estrellas" deberían de ser más solidarias.