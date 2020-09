Lussich sin filtro: "Nadie les creyó se siguen odiando"

Rodrigo Lussich analizó el mano a mano entre Laurita y Lourdes y fue letal: “Acá hay un tema con dos mujeres importantes de una empresa que crecieron, se reencontraron en un programa y le mintieron a la gente en la cara. Nadie les creyó, ni a Laurita Fernández ni a Lourdes Sánchez, que la pelea haya quedado atrás, que los rencores se hayan perdonado y que todo eso pertenezca a un tiempo que fue horrible y que ya no las representa. Las representa y sigue siendo horrible, más para una que para la otra”, comenzó diciendo el panelista del ciclo de Jorge Rial.

Celos

El periodista sostuvo que a Sánchez le incomoda la carrera ascendente de su colega y el lugar que hoy ocupa en la pantalla de canal Trece como conductora del Cantando.

Luego de ver un tape de un cruce entre las colegas, Lussich redondeó su durísima crítica: “Si hablamos de fechas, estas dos que le mintieron a la gente diciendo que se quieren, pero son dos mentirosas. De las peleas (en el ‘Bailando’) a lo que estamos viendo pasaron dos años, no pasaron 15 años. De esas nenas que eran, de esas rebeldes, solo pasaron dos años y son las mismas. Está bien que hay un episodio objetivo: en el medio Lourdes tuvo un problema de salud y hubo un acercamiento de Laurita. Pero fue un armisticio momentáneo. Se odian igual”.

“Nos empezó a caer mal cuando vimos triste a Hoppe”

El supuesto enfrentamiento entre Lourdes Sánchez y Laurita Fernández que reflotó Intrusos hizo que José María Listorti se metiera de lleno en el polémico tema. El conductor de Hay que ver no tuvo reparos y se sinceró: “A mí me pasó lo mismo con Laurita. Me llevo bárbaro con ella, es divina y una genia. Pero me acuerdo que nos enojamos mucho con ella porque cuando salía con Fede Hoppe, lo veía triste o mal, nos enojamos con Laurita porque fue la que hizo sufrir a nuestro amigo. Porque en ese momento sí estábamos todos enojados con ella, cuando empezó a salir con Federico Bal”.

Contradictorio

Luego continuó haciendo referencia a la supuesta infidelidad de Laurita a Hoppe: “Aparte, habla bien de nosotros que veíamos mal a nuestro amigo. En ese momento nos empezó a caer mal. Y cuando Hoppe superó todo, convocó a Laurita al Bailando donde él es productor, cuando podría haber pedido que no se la lleven a ella ni a Fede Bal”.

“No es que matábamos a Laurita, defendíamos a nuestro amigo, al que veíamos llorando, triste”, agregó el conductor.

Cerrado, Listorti se preguntó: “¿Estuvo mal o bien Laurita?”. Y lanzó: “No me interesa, es una cuestión de pareja. Lo veía mal a Fede y con la balanza me incliné para el lado de Fede. Después, hoy en día saludo y quiero a Laurita, me parece talentosa”.

El irónico tuit de De Brito por Listorti

Atento a lo que pasaba en la pantalla, Ángel de Brito recurrió a su cuenta de Twitter para dejar un comentario que incluyó los dichos de Listorti sobre Laurita: “A nosotros nos caía mal Laurita cuando engañó a nuestro amigo Hoppe con Fede Bal porque Hoppe estaba muy triste”. “Ahora Listorti poniendo paños fríos”, escribió el conductor.

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1306297223991504896 “A nosotros nos caía mal Laurita cuando engaño a nuestro amigo Hoppe con Fede Bla porque Hoppe estaba muy triste”, ahora Listorti poniendo paños fríos. pic.twitter.com/OFirepknph — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 16, 2020