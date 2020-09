"¡Soy cornuda, no es tan grave", el grito de Yanina Latorre que se volvió viral

“Llega un día en el que te enterás de que sos cornuda. Sí, te mirás al espejo y decís: ‘Sí, soy cornuda’”, dijo Yanina en medio de show, mientras su hija, Lola manifestaba avergonzada: “No, no….

“Soy cornuda, me metieron los cuernos. ¿Y sabés qué? No es tan grave. Me lo fumé. Me metieron los cuernos y perdoné. ¿Y sabés qué? Ese día, solo ese día… ¡Me di cuenta de que no soy una conch… seca!”, gritó Yanina sin filtro y sin medirse ante la reacción de su hija, que exclamó: "“Esto me da vergüenza ajena”.

Embed

Las declaraciones de Yanina terminaron en ese instante y el show siguió su curso, sin más referencias al respecto.Sin embargo, sus palabras quedaron resonanto todo el fin de semana en las redes sociales.