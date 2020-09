Bomba: Yanina Latorre abandonó LAM en vivo

Inmediatamente, Yanina Latorre tomó la palabra y explicó: “Sí, me voy a una audiencia de conciliación por una demanda que inicié. Estoy chocha. Me piden primero una audiencia de conciliación pero yo no sé si quiero conciliar en la demanda que inicié. Firmé un acuerdo de confidencialidad, justamente para que acá no cuente nada pero mañana voy a encontrar la manera de mantenerlos al tanto”.

Yanina Latorre sorprendió al dejar antes el estudio de LAM y la reemplazó una figura del Cantando

Por el pacto de confidencialidad, Yanina Latorre no pudo dar muchos detalles de contra quién era la demanda, pero se las ingenió para dar alguna pista: “Igual, no es difícil de adivinar qué juicio empecé hace poco”. Recordemos que en el mes de mayo, la esposa de Diego Latorre aseguró que demandaría a Beto Casella por sus dichos sobre una supuesta participación de la panelista en la venta de las famosas maquinitas de belleza e incluso se mostró yendo al correo a mandar la carta documento.

Mientras Ángel de Brito anunciaba que Yanina Latorre sería reemplazada por Floppy Tesouro, con quien la panelista mantuvo un picante ida y vuelta en estos días, deslizó: “Hoy ellos me pidieron la primera audiencia de conciliación y voy con mis dos abogados. Me va a reemplazar ella que me ama!”, ironizó antes de saludarse con el codo con Floppy, quien se mostró encantada con su participación en LAM .