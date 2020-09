Yanina Latorre, en guerra con Esmeralda Mitre: "Rozás lo psiquiátrico"

Esmeralda Mitre es una de las figuras más polémicas del Cantando. Y como si no tuviese poco con la manera en la que la salvaron el miércoles, haciendo votar a los conductores del programa para que no corra riesgo en la votación telefónica, lo que despertó el enojo de muchos participantes y rumores sobre que "paga" por puntaje a los jurados, ahora se metió con Yanina Latorre. Y, obvio, la respuesta fue letal.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana no le dejó pasar una picante frase a Esmeralda Mitre, quien la trató de aburrida en una nota con el ciclo. "Quiero decir una cosa, la capacómica es Andrea Taboada. Tiene que estar en Cantando 200. Es la más graciosa de todas. Yani, no te enojes", dijo la actriz, intuyendo en su declaración que Latorre no dejaría pasar su comentario.

esmeralda.jpg Esmeralda Mitre le quiso hacer un chiste y Yanina Latorre la destrozó por su rol en el Cantando.

Ángel de Brito sabía lo que podía ocurrir, y, obvio, fue en búsqueda de la respuesta de Yanina, quien miró a cámara y opinó sin filtro contra Esmeralda Mitre: "Reina de mi vida, corazón bonito, si ser graciosa es ser lo que sos vos prefiero ser una amarga. Rozás lo psiquiátrico. No te confundas, la gente se ríe de vos, no con vos. Yo no voy a ser graciosa, yo no hago pelotudeces ni papelones en el piso del Cantando. Tengo otro tipo de gracia, natural, mucho más ordenada que vos. Sé hacer un chiste. Vos hacés todas pavadas: se te chorrea el maquillaje, se te ve la raja de la bombacha, todas cosas que me dan ganas de vomitar. Así que si ser graciosa es ser como vos, prefiero ser una amarga y llorar todo el día. No te compares conmigo, sos ridícula", disparó.

"Esmeralda Mitre es una ridícula", Yanina Latorre despotricó contra la actríz

El conductor de LAM le preguntó: "¿No te gusta en el Cantando?”. Y Yanina Latorre cerró su duro descargo: "No me gusta, me da vergüenza ajena. Esmeralda Mitre da rating, pero es ridícula... No puede estar en pie, es como una nena... Lo veo y sé que mide, pero lo miro desde el horror, no como otra persona que le da gracia", señaló. Y se postuló para el jurado: "Yo tendría que estar, sabés cómo los reviento a todos".