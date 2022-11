La frase súper sexy con la que la futura esposa de Rodolfo Barili lo describió

Rodolfo Barili y su novia.mp4

"Estamos muy bien y enamorados. Es una historia muy loca la nuestra. Considero que es una bendición de Dios porque fue un encuentro casi 'divino'. Ni él ni yo nos esperábamos encontrarnos", contó Lara Piro, en diálogo con Diario Show, hace unos meses.

En la antesala de lo que será el casorio, en el cual no se privarán de ningún lujo, la pareja optó por darle una nota a Socios del Espectáculo anticipando lo que será la boda y brindando detalles sobre ellos mismos.

En la misma, Lara no temió a la hora de expresar sus sentimiento por Barili. “Todo me enamoró de él. Es el hombre más romántico del mundo. Es un tipo increíble. Yo me juré a mí misma que nunca más iba a convivir con un hombre, pero ahora me caso así que acá estoy”, contó sobre su promesa tras una mala experiencia amorosa.

Rodolfo Barili junto a su novia.webp

Pero no se conformó con hablar sobre la situación amorosa, sino que también optó por contar cómo es el conductor en la cama. “El sexo es… Bueno, Rodolfo es un gran amante. Lo ves así y tal vez no das dos pesos por él, pero es un mil en la cama. Lo da todo”, expresó sobre su pareja.

“Así están las cosas país”, diría el conductor. El amor es su pilar en este momento de su vida y no teme ocultarlo. Solo resta que llegue la fecha para terminar de sellarlo.