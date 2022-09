El tremendo auto que se compró Rodolfo Barili: ¿cuánto cuesta?

Y el conductor al parecer tiene una marca favorita, y no cualquiera sino una de las de más alta gama, como es BMW. El periodista es embajador oficial de la marca y disfruta de sus autos, los cuales son de primera calidad, pero también, manejan precios astronómicos.

Rodolfo Barili auto nuevo.mp4 Fuente: Instagram

Si uno busca en internet, podrá encontrar que el nuevo auto de Rodolfo Barili está alrededor de 100 mil dólares, es decir que si querés comprarlo en pesos deberás gastar alrededor de 15 millones, y 30 millones si es en moneda blue.

El conductor hace un tiempo contó en una entrevista con La Nación cómo era su experiencia con los autos.

“De chico mi viejo me prestó un Fiat 600 para encenderlo y dar la primera vuelta en un lugar descampado. Después, ya siendo adolescente y con 17 años, un tío mío en un Renault IKA Baqueano me enseñó a manejar ¡Y había que manejar ese aparato! Así que con ese jeep practicaba en el final del pueblo”, reveló el periodista.

“Mi primer auto lo compré a un año de empezar a laburar con mi sueldo, fue un Fiat Duna SDL 1.7 L gasolero, sin aire, que me permitía ir al pueblo los fines de semana por dos mangos; entonces el gasoil era barato y podía volver a ver a mi vieja en los días que tenía libres o cuando me tomaba francos. El auto era como un objeto necesario y deseado para ver a mi mamá, a mi gente”, explicó Rodolfo Barili.

Rodolfo Barilli auto nuevo 2.jpg

También, había explicado el porqué de su fascinación por los autos de la marca BMW.

“Me ofrece seguridad y deportividad; pero me interesa más la reacción que la velocidad final. Me gustan los autos que me permitan moverme en el tránsito con comodidad y que frene bien o que cuando deba pegar un volantazo el auto responda. Y eso te da BMW. En una escala de cero a cien, te da cien”, reveló en su momento el periodista.