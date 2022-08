Cómo se conocieron Cristina Pérez y su novio político

Los detalles de cómo se conocieron también se difundieron en esa nota, y mantienen una sorpresiva respuesta: "Le hice una entrevista este año (2021) y la verdad es que no tenía idea ni de su cara. Sí lo tenía presente porque tuvo una voz muy fuerte en el Congreso. Y la noche que lo entrevisté lo que me gustó al escucharlo, porque hablamos de política, fue su forma de hablar. Dije 'este hombre habla en prosa como si tuviera escrito lo que dice'… Fue una nota más bien corta de 10 minutos, y cuando fui a postearla en Instagram busqué el usuario y ahí pensé 'ay, pero es un bombón' (risas)… Él me agradeció el posteo y hablamos re formales, con algún comentario de Mendoza, del vino, de las fotos".

"Recién ahí intercambiamos teléfonos. O sea que todo fue con los tiempos de antes, no con los tiempos de ahora. Primero me gustó mucho su intelecto, después me gustó él y cuando nos encontramos, desde el primer abrazo no nos podíamos despegar… o sea fue muy fuerte", comentó la periodista, a la vez que agregó que las conversaciones continuaron por dos meses hasta que él la invitó a tomar vino.

"La verdad es que nunca quise tener un hijo. Tampoco quiero ahora, lo tengo clarísimo. Nunca sentí la vocación de ser mamá", sumó a sus reflexiones durante la entrevista.

"Lo importante es el amor, no los formatos. La gente me pregunta 'bueno, se van a casar'… y yo siempre digo que esos son formatos y lo importante es el amor. Y el amor está absolutamente, con lo cual le doy menos importancia a los formatos y más al amor", finalizó con contundencia.