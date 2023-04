La fuerte frase con la que la China Suárez reveló qué no volverá más con Rusherking

Es que mientras por un lado sonaban rumores de que Rusherking ya se había dejado ver con otra mujer (y hasta había aparecido el nombre de Julieta Poggio ex participante de Gran Hermano), Juariu, la periodista especializada en espiar las redes de los famosos, había descubierto algo que parecía mostrar una posible reconciliación entre el cantante y la actriz.

Al mismo tiempo, Rusherking salió a quejarse en sus rede sociales, luego de que aseguraran que estaba de novio con una mujer con la que se había sacado una foto. “Ahora me saco una foto y tengo novia nueva, che. ¡Que fantasmas estos locos! No dejan de decir estupideces nunca”, se quejó el artista visiblemente enojado por las versiones que indicaban que estaba en pareja nuevamente.

Rusherking China vuelven 2.jpg

Esta queja del cantante, que no suele responder a los rumores de la prensa, hizo que muchos se ilusionaran con la reconciliación con la China Suárez, sin embargo, fue la propia actriz quien, cansada de los dichos de la prensa, salió a desmentir todo y desde sus Instagram Stories dejó un fuerte mensaje: “No hay ningún tipo de reconciliación. No hubo pelea. Solo una separación de dos personas que se quieren mucho. No existieron mentiras. Dejen a la gente en paz".