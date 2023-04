La fuerte frase que Cubero le escribió a su hija Indiana en medio de la pelea con Nicole

El escándalo entre Nicole Neumann y su hija Indiana Cubero sigue creciendo día a día, y la situación parece estar lejos de mejorar. Luego de haber confirmado el conflicto entre su hija y su ex pareja, Fabián Cubero sigue muy cerca de Indiana, con quien está viviendo desde hace unos meses. Ahora, el futbolista volvió a ser noticia tras sacarse una foto con su hija y compartirla en sus redes con una frase que no parece haber sido elegida a la ligera.

Ya hace unos días, el ex futbolista se metió en problemas cuando le preguntaron por el conflicto entre Indiana y Nicole Neumann. "Hace un tiempo que Indiana no ve a la mamá. Será un tema que definirá ella misma... verá qué quiere de acá en adelante. Yo la veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica", explicó Poroto Cubero hace unos días.

"La vemos bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Pero no arrancó por este tema sino que siempre fue a terapia, hace muchos años ya. La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. Ella está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia", agregó el ex futbolista.

La frase de Cubero despertó la ira de muchos; Nicole Neumann prefirió no hablar aunque aclaró que ella cuidaba a sus hijos para que no queden envueltos en escándalos mediáticos, mientras que también se metió Yanina Latorre quien no pudo evitar desplegar su enojo contra Poroto: "Imperdonable lo de Cubero. Que exponga así a la hija por la obsesión de la venganza".