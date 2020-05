LMNeuquen | País | millones - 14 mayo 2020

La fuga de capitales superó los US$ 86.000 millones entre 2015 y 2019

Según un informe del Banco Central, el 1% de las empresas adquirió US$ 41.124 millones de dólares y tan sólo el 1% de los compradores acumuló US$ 16.200 millones en compras netas durante el período, un total combinado de US$ 57.324 millones.