La furia de Fantino por la lista falsa de los vacunados

"Al principio no le di mucha bola, dije ‘típica mugre de redes’. Pero después la gente empezó a insultarme. Dije, ‘¿alguien puede creer esto?’. Y me di cuenta que sí, que las fake news sirven para los que se mandaron la cagada porque lo tuvieron a (Marcelo) Tinelli aclarando que no se había dado la vacuna, a mí, a Ángel del Brito, (Mariano) Iúdica", señaló, antes de sentenciar: "Yo, Alejandro Fantino, antes de pedir un turno por izquierda y que me vacunen por izquierda, juro por la salud de mi madre que está viva, que prefiero infectarme 177 veces de COVID-19".