“Está bueno que organicen espectáculos gratuitos, pero si son tan buenos cuiden a la gente”, insistió en referencia a la desorganización de la gestión del intendente Martín Insaurralde. Y advirtió: “Yo no me caso ni por plata, ni trabajo”.

"Cuando yo salí del show permitieron que por el lugar que yo salgo, acceda toda la gente y pretendían que me vaya a las chapas. Si me voy a las chapas puedo lastimar a alguien. Estoy muy enojada", expresó en su fuerte descargo la artista.

Luego, apuntando a la organización exclamó: "Yo no me cago en la gente, ¿saben? Para mí la gente es importante. Entonces me tuve que quedar, me saque mil fotos y encima el de seguridad me pedía que me vaya. Perdonen pero yo no me cago en la gente por plata".

"¿Por qué permiten que la gente se acerque y tenemos que pasar todos este mal momento? Nenes chiquitos llorando, embarazadas a punto de golpearse, gente discapacitada con sillas de ruedas.. Pónganse las pilas por favor. No organicen el evento y cuando termina se lvan las manos. Estoy muy enojada", recalcó.