Cuando el notero le recordó que Claudia denunció a Diego por violencia psicológica y que le gustaría que las actrices que la representan en la serie la llamen para conversar, la ex protagonista de Patito Feo contestó: "Me estoy enterando por vos, la verdad es que no me había enterado. Estoy súper concentrada en el proyecto que estoy haciendo, tampoco soy una persona que se mete en la vida del resto, al contrario: me meto en mi vida y trato de no hablar del resto como hacen muchísimos de la televisión argentina".

"Dalma entra en esa categoría", indagó el enviado de LAM haciendo alusión a un mensaje que la hija del ex futbolista posteó las redes. "¿Sabrán las actrices que filman la serie de mi papá que nunca nadie se juntó con mi mamá y que hace unos días nadie del proyecto se presentó a la mediación que ella pidió? Si yo tuviera que representar a una persona que está viva, ¡lo primero que haría es hablar con ella!", escribió la mamá de Roma hace unas semanas en referencia a Esquivel y Julieta Cardinalli.

"No estoy hablando de Dalma, estoy hablando de la televisión argentina, que se mete en los temas de las personas, de los artistas que son personas también. Lo digo por ustedes, por los periodistas, por los programas de televisión argentina de espectáculos, que se meten en la vida de los demás. No tengo que hacer declaraciones. Soy una persona que trabaja responsablemente y con pasión. Respeto mucho a Claudia. No tienen por qué meterse en el medio entre las personas reales y los artistas”, lanzó Esquivel visiblemente molesta.

A su vez, la actriz sostuvo que desconoce los problemas que están teniendo algunos actores, técnicos y personal de seguridad de la serie en el cobro de sus sueldos. "No tengo idea, me entero por vos. Ojalá se solucione pronto".

Tras la nota Ángel de Brito recogió el guante y salió al cruce de las declaraciones de Esquivel. “La serie se mete en la vida de las personas porque están todos lucrando con las vidas privadas de Diego y de Claudia, con el aval de Maradona. No estás haciendo Hamlet, estás haciendo una ficción sobre personas reales y sus miserias. Ahí tiene la contradicción", disparó el periodista.

"Me llama la atención la reacción de Laura. Le criticaría que no esté enterada de los conflictos de Claudia en la vida real porque su personaje está basado en ella”, comentó la panelista Karina Iavícoli.

"No sé a qué se dedica o de qué vive, porque cuando necesitan promocionar las obras de teatro vienen a los programas", acotó Cinthia Fernández.

En Twitter, el cronista que le hizo la nota, también se mostró molesto por cómo lo trató la actriz.

Embed Exacto , a @Laura_Esquivel le pregunte por algo que manifestó @dalmaradona , nada más ni nada menos. Pero ya querrá promocionar algo y nos usará. https://t.co/q9jgtyJenP — santiago riva roy (@rivaroysantiago) 15 de abril de 2019

"Si fuera una producción mía que yo estoy a cargo de todo, tendría que asumir las responsabilidades. Yo estoy relajada y no me pienso poner cargas que me puse en otros momentos con otros trabajos", dijo hace unas semanas Esquivel ante las críticas que recibió por su rol en la serie.

