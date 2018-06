La furia de Maxi López en el día del padre tras un dardo de Wanda

Todo comenzó con una foto que la mediática publicó en Instagram en la que aparece su actual pareja, Mauro Icardi, junto a sus cinco hijos (las dos mujeres que tuvo con él y los tres varones fruto de su relación con López).

La postal, que fue acompañada con un "Feliz día", fue interpretada por varios internautas y parte de la prensa como una provocación hacia su ex, ya que no pudo pasar el Día del Padre junto a sus hijos.

Embed Feliz Día ♥️ Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 17 Jun, 2018 a las 6:23 PDT

A eso se le sumó una imagen que publicó López que generó aún más polémica. "Gracias por regalarme este día en mi vida. Aunque estemos lejos, siempre vamos a estar cerca, ¡¡los amo!! #DíaDelPadre #FestaDelPapà #FathersDay #Love", escribió el delantero de Udinese junto a una imagen donde figura con sus tres hijos.

Como se empezó a correr el rumor de que Wanda se había interpuesto para que los chicos no vean a su padre en su día, desde Nueva York la rubia compartió en las historias de Instagram un chat privado que tuvo con López.

En la conversación, que fue replicada en las redes por el periodista Ángel de Brito, Maxi le pide ver a sus hijos el domingo por el Día del padre y ella le pregunta hasta cuándo estará de viaje. "El domingo vuelvo. Próxima semana creo que también estoy acá (por Milán, donde vive Wanda), pero no sé si tengo viajar algún día", le contesta él.

Bueno, entonces me llevo a los nenes conmigo. No los puedo dejar en Milán si tampoco estás vos. Me imaginé que viajabas porque no los buscaste del colegio esta semana, ni hoy tampoco. Cuando volvemos te escribo así los venís a ver", le responde ella.

Luego de que los medios se hicieran eco del ida y vuelta donde López queda mal parado, el jugador hizo su descargo a través de Instagram stories y De Brito la difundió por Twitter.

Mientras tanto, Wanda y Mauro -quien se quedó con ganas de jugar en el Mundial de Rusia con la celeste y blanca- continúan paseando por Estados Unidos junto a sus hijos.

Embed NY ♥️ Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 16 Jun, 2018 a las 1:56 PDT

Embed New York @wanda_icardi Una publicación compartida de Mauro Icardi (@mauroicardi) el 16 Jun, 2018 a las 4:07 PDT

Embed Sexy Isi ❤️ Una publicación compartida de Mauro Icardi (@mauroicardi) el 16 Jun, 2018 a las 4:10 PDT

