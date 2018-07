La furia de Sol Pérez por una critica: "Dicen que yo no actúo en Bañeros 5, que fue mi culo a grabar"

Angie Balbiani, su compañera de Pampita Online (ciclo que sigue emitiéndose por la pantalla de cable de KZO), le tiró la lengua a la chica del clima para que hable de las críticas que recibe cada vez que sale una foto suya con escasa ropa y su anatomía al viento. Fue ahí cuando la rubia se refirió a la publicación de Clarín que la calificó como "un celebérrimo culo".

"Algunas críticas machistas me causan mucha gracia; pero hay cosas que me molestan porque van al pensamiento machista de que una mujer se queda en su cuerpo, no pude pensar, no puede hacer otra cosa", comenzó diciendo Pèrez.

"O sea, yo no actúo en la película, fue mi culo a grabar. Si hubiese sido así mandaba el culo a grabar, y no se me moría el perro, que se me murió mientras hacía la película. La verdad es que esas cosas me molestan. Es un ataque horrible a la mujer y el ataque que siempre me hacen como diciendo `cuando se le acabe el culo ¿qué va a hacer?´". dijo molesta la vedette.

La critica de Bañeros 5, firmada por Gaspar Zimerman, sostiene que "hoy resulta difícil de concebir que esta franquicia siga viva" ya que no tiene un humor que ya en los ’80 era antiguo". Y agrega que el film no tiene argumento y que las actuaciones que "no pueden ser calificadas como tales".

"Como en las comedias de la temporada teatral de verano, aquí el anclaje mediático es fundamental. De ahí surgen las -de otra manera injustificables- presencias de los hermanos Caniggia y de Mica Viciconte. Y del celebérrimo culo de Sol Pérez, que se destaca entre unos cuantos pares de nalgas anónimas", sentenció el crítico de cine y calificó la propuesta como "mala".

