La furia de Telefe con Nicole

“#NicoleNeuman se fue a #Miami (hasta el jueves) y no le habría avisado a nadie de @Prensa_Kuarzo @CanalKZO ni de @CortaPorLozano #TardeNuestras y hay enojo en la producción”, tuiteó el periodista Pablo Montagna.

Al igual que cuando aparecieron los videos prohibidos de Juan Cruz Sanz, Verónica Lozano le hizo frente a la prensa y habló con Primicias Ya sobre las vacaciones no anunciadas de la blonda. “No sabíamos. No sé si estamos furiosos, pero siempre está bueno avisar, yo me enteré hoy. Pero bueno, que disfrute... ¡Que traiga regalos!”, manifestó la conductora con su ya conocido humor.

Lejos de bajar el perfil, Neumann optó por postear diferentes imágenes de su visita a Florida, incluso mientras se llevaba adelante el programa del canal de las pelotas. “Limpiar, energizar, descargar como el mar... que saca todo lo que no sirve pa’ fuera! Y siempre, vuelve con más fuerza!!!!!”, fue uno de los mensajes de la ex de Facundo Moyano junto a una postal de ella metida en el mar con una microbikini. ¿Habrá sanción?.

En redes: Lejos de esconderse, la blonda compartió imágenes de su viaje en Instagram.