Juan Pablo Pereyra vivió su primer clásico, aunque sea sólo un atisbo del real. Fue un amistoso, un mientras tanto. Jugó medio tiempo y quería jugar más. Desde el primer ensayo contra Pacífico hasata el del viernes el tiempo hizo lo suyo, y físicamente el refuerzo de Cipolletti dio varios pasos hacia adelante. Henry Homann lo vio bien, y fue parte del once inicial contra Deportivo Roca, en la ida de la Copa Canal 10, que tendrá su revancha el miércoles a las 21:30 en el Luis Maiolino.

“Lo vi bien al equipo, creo que el partido después de un par de decisiones del árbitro se hizo todo bastante confuso, tomó otro rumbo. Por ahí el partido fue medio trabado pero tuvimos varias situaciones. En el primer tiempo generamos cinco o seis situaciones claras, eso es lo que queda, lo que nos faltó fue aguantar un poco más el arco en cero, pero creo que hicimos un buen partido”, expresó el experimentado jugador.

Pereyra sostuvo que el clásico, aunque fuera amistoso, se sintió en la previa. “Se ve cómo lo viven los compañeros, el cuerpo técnico nos lo hizo saber, la gente del club te va metiendo en el clásico, porque lo quieren ganar”, contó, pero aclaró que para Cipo el objetivo es el Federal A: “La idea es no perder, pero más allá de la pasión que hay por un clásico, nosotros no tenemos que salir del foco nuestro que es el campeonato, lo más importante. Sabemos que los clásicos se ganan, pero no hay que perder de vista nuestro objetivo”.

El tiempo que transcurre sin fútbol oficial pasa factura en lo deportivo, pero para el ex Atlético Tucumán y selección nacional, no hay que perder la tranquilidad. “No es la primera vez que pasa, hay que tener paciencia, mucho diálogo con el preparador físico y con el cuerpo técnico, que son los que están en el día a día, que tienen que preparar a un jugador sin saber cuándo se juega, es complicado. Los más grandes tenemos que tirar para que sea llevadero”, indicó.

El mediapunta cada vez se siente mejor: “Me voy sintiendo muy bien. Contra Roca tenía muchas ganas de seguir jugando”, afirmó.