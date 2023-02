La grave pelea de Romina y La Tora en Gran Hermano por una serie de mentiras

Luego de lo que fue la polémica salvación de Romina a Julieta en Gran Hermano , la casa levantó temperatura. Es que empoderada con su rol de líder, la ex diputada está dispuesta a declararle la guerra a La Tora por actitudes que no le gustan.

La semana estuvo movida para Romina , ya que se quedó con el liderazgo, se salvó de placa y pudo salvar de manera polémica a Julieta de la placa. Es que la ex diputada sembró la polémica al mencionar que en su salvataje tuvo mucho que ver cómo Gran Hermano la influyó.

En este sentido, la forma que planeó Romina para generar conflicto fue empezar a influenciar poco a poco a Daniela y Julieta para que sean ellas las que confronten. Fue por eso que habló con una de ellas para marcar que será a quién le apuntarán próximamente.

"Yo se que las formas de ella son las del principio, obviamente ahora está jugando de otra forma un papel que vio afuera que le convenía mucho más", le dijo Romina a Daniela para influenciarla a que, junto a ella, sean las que la confronten.

Además, para convencerla, juega el rol de víctima con los suyos para generar empatía. "Quizá lo hace para que yo me enoje y le conteste mal, la verdad que no entiendo", mencionó culpando a la Tora de cómo puede llegar a reaccionar ella.

"Es raro porque con Julieta y conmigo no es así, puede ser que sea por parte del juego, quizá quiere que pises el palito y saltes. Es verdad lo que decís, me sorprende, le voy a prestar más atención", aseguró Daniela demostrando que hará lo que Romina le sugirió de manera sutil.

"Conmigo está rara, no sé... Le pregunté qué te pasa, y se empezó a reír. El día que le estaba haciendo las manos pegó un grito de la nada. Por momentos me tira la mejor y por momentos la peor", cerró Romina sin entender los comportamientos de La Tora y demostrando que no tiene intenciones de que siga en el juego.