La bomba gigante que Santiago del Moro tiró dentro de Gran Hermano

Gran Hermano es el programa éxito de Telefé y no deja de sorprender cada noche. Semana a semana un participante deja la casa y el grupo se tiene que acomodar nuevamente en medio de una convivencia difícil. Después de cuatro meses de encierro, la presión y el humor no es el mejor y cada vez hay más polémica por quienes llegan a la gran final.

“No es como todos dicen. O era hasta hace un rato. Gran Hermano no termina a mediados de marzo. Lo estiran al menos un par de semanas más. Llega hasta abril seguro”, contó Angel de Brito en LAM, su programa de chismes en América.

Dos horas más tarde, en el programa habitual de los jueves en GH, Santiago del Moro dio dos noticias inesperadas a poco que termine el reality. Después de jugar un poco con dos sobres, el conductor indicó que a partir de ahora “las nominaciones fulminantes y espontáneas se van a hacer por escrito”.

Romina Gran Hermano trampa 2.jpg ¿Qué sentirán La Tora y Romina con el ingreso de más gente a Gran Hermano?

“Cuando la realicen la van a tener que escribir y depositarla en un sobre lacrado y el día de la nominación la mostrarán al público”, añadió, dejando bien en claro que no gustó la polémica por lo que Julieta le hizo a Camila, esta misma semana.

Por otra parte, en el segundo sobre, en donde estaba el “comunicado rojo”, Del Moro contó que el próximo lunes “ingresarán nuevos participantes” y todos quedaron en shock en el panel de Gran Hermano. Cuando le preguntaron si eran “humanos” respondió que si.

Desde las redes sociales se especuló mucho quienes serán y hay dos posturas bien claras: 1) familiares de los chicos, que estarán para acompañarlos y no para competir, y no podrán revelar información “del afuera”. 2) nuevos participantes que se quedarán en la casa por dos semanas, pero no participarán por el premio final de la casa y los 15 millones de pesos.

De esta manera se abre una nueva ventana y la competencia cambia de rumbo a poco de la final. Los participantes cada vez tienen menos paciencia y la tensión y las ganas de salir son cada vez mayores.