Resaltó que el actual funcionario cuenta con el respaldo de la hija del intendente y presidenta de NCN, Ayelén Quiroga, y de José Luis Artaza, vice del partido y primer candidato a concejal de la alianza. “La gran mayoría está acá, así que seguimos con el acuerdo amplio que logramos”, remarcó.

“Libres del Sur no representa ninguna contradicción, porque las ideologías no penetran a nivel municipal”, argumentó. “A la gente le preocupa el cordón cuneta y los espacios públicos y ahí no hay izquierda ni derecha”, completó.

Interna-en-el-quiroguismo-página-7.jpg

Afirmó que la nueva grieta quiroguista los tiene sin cuidado “porque Bermúdez es el mejor candidato, el que más conoce la ciudad y la gestión municipal”. Aseguró que NCN no tomará medidas contra Monteiro: “Nuestro espacio es amplio y plural”.

Monteiro explicó que su salto se debió a que “había una lista consensuada y Bermúdez la rompió para favorecer a un sector con el que no compartimos ni la gestión ni la ideología”.

Y ahí nomás deslizó: “No digo nada sobre Bermúdez y, si prefiere disputarle votos al Frente de Izquierda, que lo haga. Nosotros vamos a polarizar con el MPN”.

Aseguró que Yenny Fonfach y varios radicales desencantados con el acuerdo con Libres están en su espacio “y se van a sumar más en la campaña”. Resaltó que su lista abarca a todos los sectores referenciados con Cambiemos.

Interna-en-el-quiroguismo-página-7-2.jpg

La lista y la pata radical

El primer candidato a concejal es el médico Rodolfo Catella, del PRO; sigue Yanina Moscoso, del PJ de Pichetto; el tercero es Gabriel Cardozo, de la cooperativa Alpataco, y cuarta está Claudia Ruiz, de la UCR. Monteiro negó que su postulación divida aguas y beneficie al emepenismo. “Leandro López llamó a un voto útil contra Quiroga en marzo y hubo quienes hicieron lo mismo en 2011 y Pechi ganó igual. Lo que está en juego es no tirar 20 años por la ventana”, justificó.

Aclaró que acompañará la campaña de Quiroga para senador y solo se separó para la elección municipal. Insistió en que tuvo que tomar esa decisión “para no defraudar a la ciudadanía”.

Pechi aturdió con su silencio

El intendente Horacio Quiroga caminó al borde del barro de la grieta oficialista. Defendió a su socio político, Marcelo Bermúdez, sin dejar de lado una crítica al candidato de Neuquén La Ciudad. Consideró que comete el mismo error que el ex intendente Martín Farizano. “Libres del Sur le ayudó a Farizano a hacer un gobierno pésimo, porque son especialistas en tocar el bombo y el redoblante; son los fundadores del partido pobrista: dicen que tienen una agenda social y creen que eso es estar llevando pancartas y movilizándose hasta con criaturas, cuando en realidad lo que hay que hacer es levantarse temprano para buscar trabajo”, cuestionó.

Aclaró que siente “un gran respeto” por Bermúdez, a quien le reconoció “todo el derecho de hacer los acuerdos que crea convenientes porque el intendente va a ser él”.

Opinó que en un frente político “hay que buscar denominadores comunes, pero tenemos que despegarnos del kirchnerismo y el populismo, y Libres del Sur tiene esa característica de creer que el Estado tiene que preocuparse hasta de que respires”.

Al final remató: “Con Libres del Sur, cada día estoy más convencido de que hice las cosas bien, y una de ellas fue no tenerlos nunca en mi gobierno”.

