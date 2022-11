La hija de Alfa de Gran Hermano plantó bandera y contó cómo es su papá

En un comienzo, Ángeles comentó acerca de Walter: “No se mostró como realmente es. Siento que, al igual que todos los otros jugadores, intentó hacer o decir cosas para generar algo en el afuera. Pero nadie puede sostener un perfil falso por muchos días y es lo que se está viendo ahora: se ablandó y está saliendo su verdadera esencia”.

WhatsApp Image 2022-11-08 at 17.19.43.jpeg La hija y la nieta de Alfa de Gran Hermano

“Mi papá es así: hace pancito, es paternal, habla de los sueños y tiene esa filosofía de 'a la vida vinimos para disfrutar'... Es un hombre de otra generación, chapado a la antigua, pero no machirulo, no tiene maldad, y creo que eso es lo que le está gustando a la gente”, continuó la joven.

Dentro de la casa muchos pensaban que Alfa no tendría mucho apoyo por parte del público, sin embargo, al pasar de las semanas se ha probado con otros participantes que dentro se pensaban que eran fuertes afuera, y resultaron decepcionados. El público claramente tomó postura en las primeras tres semanas, y es la de respaldar a Walter Santiago.

Por otro lado, también contó que si le hubiese consultado ella hubiera preferido que no participe: “A mi papá le encantan las cámaras y por algo está ahí. A mí no me pasa lo mismo, me cuesta la exposición, me pone nerviosa y me hubiera gustado que no entre a la casa”.