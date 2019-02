La hija de Andrea del Boca, contra su padre: "¿No te acordás cuando dormías desnudo al lado mío?"

“Todo eso dice mucho de lo cobarde que sos. Un juez penal a pedido mío prohibió que me vieras”, remarcó. “¿No te acordás cuando dormías desnudo al lado mío? ¿Cuando dormías desnudo vos y tu novia en la misma habitación que yo? Porque vi todo, ni taparte sabías. Cuando me sacabas el celular porque era la única manera de comunicarme con mamá. Nunca te privaste de llamarla puta. Cuando me dejabas encerrada en el auto sabiendo muy bien que no tenía la fuerza suficiente para sacarme el cinturón de seguridad. Cuando nos empujaste frente al vidrio de puerta de casa" lanzó.

Mensaje para su defensora

“No das la cara porque no tenés, mandás voceras que seguro financiás. Decile a tu amiga Amalia (Granata) que no mienta, que invierta su tiempo en educarse sobre los derechos de la mujer, que es más importante”, dijo la actriz haciendo alusión a la ex novia y actual amiga de Biasotti, que salió a defenderlo y a criticarla a ella y a su mamá en diferentes medios.

"No te odio, es una pérdida de mi tiempo odiarte. Lo único que siento por vos es vergüenza. Porque vos, perverso y siniestro como muchos otros, das vergüenza. Nadie me lava el cerebro, hoy es mi testimonio y mañana será el de otra porque lamentablemente la fila no termina acá. No lo subestimen más porque no nos callamos más”, cerró en el video.

