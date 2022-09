La hija de Jésica Cirio eligió el nombre de la beba de Barby Franco

Además de esto, lo cierto es que Barby y Fernando están juntos desde hace 12 años y durante mucho tiempo buscaron ser padres del primer hijo de ella y el tercero para él. Pero la naturaleza no los acompañó y decidieron recurrir a la ciencia para lograrlo. ¿Cómo?

El proceso fue largo y sacrificado. Y no parecía tener posibilidades de éxito. "Barby arrancó con los análisis hará dos años y medio, y una vez concluida la primera fase se le implantó el embrión de un varoncito. Todo ayudado con mucha medicación y habiéndola preparado hormonalmente", contó el abogado en una entrevista que le realizaron en la revista Caras.

La pareja estaba feliz con el bebé que venía en camino. Pero la ilusión duró poco, según dijo Burlando: "La cuestión fue que a los dos meses del implante tenemos la fea noticia de que lo pierde, que la famosa hormona beta (beta-hCG) no siguió creciendo".

Por su parte, Barby contó que tenía claro a qué se enfrentaba con un tratamiento de fertilización: "Cuando asumimos hacerlo sabíamos que el porcentaje de éxito era de 50 y 50, la gente que hace estos tratamientos lo sabe, pero las ilusiones las tenés. Y esa hormona que va creciendo de un día para otro no creció más".

Pero no se rindieron y siguieron la búsqueda con el método elegido que se encuadraba dentro de "un marco legal", como lo definió el letrado. "Una vez que pasó eso, tenés que esperar un tiempo para volver a generar esa situación, con muchas inyecciones de vuelta. Ahí la ví a Barby con una tolerancia al dolor y a la frustración que yo no tengo, estaba triste y angustiada", recordó Burlando.

“Esto pasó hace cuatro meses y todavía no caigo. Después de avisarle a Burlando la llamé a la coach entre festejos y el miedo de no saber que iba a pasar. Porque todo fue repentino y de forma natural, no sabíamos nada del embrión, pasó algo totalmente diferente a lo que veníamos planeando y haciendo. Creo que recién caí cuando escuché los primeros latidos”, confesó la futura mamá.