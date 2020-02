La hija le pegaba a su nieta y la mató a martillazos

Hija. Asesinato. Mujer.jpg

Según las fuentes, el hombre salió en defensa de su nieta, ya que la madre se había ensañado con ella y no dejaba de golpearla. A pesar de que le gritó a su hija para que dejara de golpear a la nena, no entraba en razón. Entonces, el jubilado agarró un martillo que tenía a mano y atacó a golpes en la cabeza a su hija de 33 años. El tema es que no fue un solo golpe: al parecer el hombre le aplicó varios martillazos. Tras el ataque, llamó a la Policía y confesó el hecho, por el que quedó detenido inmediatamente. El hombre relató que había golpeado con el martillo a su hija para defender a su nieta de las agresiones, ya que la mujer estaba "alterada y drogada", dijeron las fuentes.

La mujer herida fue llevada al hospital Luciano Meléndez de Burzaco en estado grave, ya que presentaba hundimiento de cráneo y pérdida de masa encefálica, y poco tiempo después falleció. Voceros de los tribunales de Lomas de Zamora revelaron que la víctima fatal, identificada como Belén Luna, de 33 años, había padecido triple fractura de cráneo.

Momentos después del hecho, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) de Almirante Brown, tras el llamado al 911, arribaron al escenario de la tragedia y apresaron al sexagenario. El acusado quedó detenido a disposición de la UFI 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Fabiola Juanatey, que aguarda el resultado de la autopsia de la mujer para luego indagarlo.

Una joven de 19 años mató a su hija de seis meses "porque no paraba de llorar". El terrible asesinato ocurrió en la provincia de Salta. La madre fue detenida por las autoridades policiales del lugar. La beba fue identificada como Valentina Martínez. La mujer trató de justificar el asesinato y explicó: "La asfixié con mis manos, debido a que no podía calmar su llanto". La joven de 19 años quedó detenida en la Comisaría 49 del barrio El Huaico, en la capital de Salta. La beba de seis meses fue trasladada al Centro de Salud del barrio San Pedrito, pero ya era demasiado tarde: llegó sin vida y los médicos declararon su muerte. El fiscal Diego Cussel ordenó una autopsia de la beba para confirmar que la joven madre fue la asesina de su propia hija. Una vez que pueda determinar con precisión la causa de muerte de la víctima, podrán avanzar con el juicio correspondiente en contra de la madre.

Una joven madre asfixió a su beba “porque lloraba”

