La historia de Abigail, el video desgarrador y el dibujo que se hizo viral

La historia de una nena que padece cáncer y que tuvo que entrar a su provincia, Santiago del Estero , en brazos de su padre luego de caminar 5 kilómetros, conmovió al país y se viralizó en las redes. Se trata de Abigail Jiménez, que tiene 12 años y hace cinco fue diagnosticada con un tumor en su pierna izquierda. Vive en Santiago del Estero, pero realiza su tratamiento oncológico en Tucumán. El video con su llanto porque no la dejaban volver a casa se filtró en las últimas horas y es desgarrador. La bronca que generó la situación inundó las redes, lo mismo que un dibujo con la imagen de la nena en brazos de su papá que fue compartido por muchos famosos y políticos, incluido el ex presidente Mauricio Macri.

Según explicó el padre de Abigail al Diario Última Hora, habían salido de Santiago del Estero con una autorización del intendente, pero a su regreso, en el control consideraron que no era suficiente. Luego de dos horas de espera de una solución, al rayo del sol, el padre decidió llevar a su hija en brazos hasta su hogar.

"Yo la traigo siempre y nunca me hacen problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando", le dijo Diego al policía que le impedía entrar a la provincia de Santiago del Estero. "Me voy a llevar a mi hija, aunque sea caminando", contestó el papá de Abigail antes de sacar a la niña del auto y la cargarla para poder cruzar el límite provincial con ella en brazos.

"No se apiadaron del dolor que estaba sufriendo mi hija", declaró más tarde el padre de Abigail. Luego de que él tomara esa decisión llegó la autorización del COE de la provincia y un familiar los fue a buscar a la ruta. Y Matilde comentó: “Solo le pedía que nos deje pasar porque ya hacía bastante calor, y encima estaba lleno de moscas, teníamos miedo de que se le infecte la herida en su pierna. Pero el policía no entendía, nos decía que esperaba la orden de Santiago”.

El video que se conoció sobre ese momento, con el llanto de la nena aterrada por las moscas que podían entrarle en la zona de la pierna que tenía vendada, se hizo viral y generó indignación en Santiago del Estero y en todo el país.

Esta es la parte que no se viralizo del video dónde se le prohíbe a Abigail y a su familia entrar a Santiago del Estero. La nena con un tumor en la pierna izquierda,el lugar lleno de moscas, dos horas al calor,el policía que graba con su celular, y el llanto que nos parte en dos. — Carlos Salerno (@SalernoCarlos) November 20, 2020

Matilde y Diego no quieren represalias contra el policía que impidió su ingreso a la provincia sino que "nadie más atraviese algo así". Diego, aun conmovido por lo que tuvo que pasar su hija agregó: "Nosotros queremos una solución y que mi hija no vuelva a pasar nunca más por esto. Está muy mal ella ahora”. La situación de Abigail evidenció la fallas en los protocolos que se dictaron en todo el territorio nacional para frenar el avance del coronavirus.

El intendente de Termas llamó al papá de Abigail para decirle que no salga en los medios porque no quiere que le peguen al Gobernador. Más bajo no se puede caer. — María Florencia Arietto (@Florenciarietto) November 20, 2020

Esta mañana, María Florencia Arietto comentó que "el intendente de Termas llamó al papá de Abigail para decirle que no salga en los medios porque no quiere que le peguen al Gobernador. Más bajo no se puede caer". Las redes sociales, mientras tanto, convirtieron a Abigail en tendencia para que ni ella ni nadie más tenga que padecer situaciones de este tipo y compartieron una imagen que se hizo viral. Fueron miles los usuarios de Twitter que replicaron la ilustración, cuyo autor se hace llamar “@Maldita comadreja” y quien puso a disposición del que quiera el uso de la imagen del padre y la nena de Santiago del Estero.

Se llama Abigail ,tiene 12 Años y está enferma de cancer.

Su padre tuvo que trasladarla 5 km a upa para regresar a su casa despues de un tratamiento oncológico.



De haberse llamado Dolores Etchevehere hubiera recibido todo tipo de apoyo y atención por parte del estado.



Pero no. — Horacio Cabak (@HoracioCabak) November 20, 2020

Me rompe el corazón esta triste realidad en la que vivimos. Hoy todos somos Abigail. Esta imagen debería recorrer el mundo. Esto es tu país, compartilo. — Federico Bal (@balfederico) November 20, 2020