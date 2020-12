La historia de la boxeadora de oro que fue mamá y sueña con un título mundial

De campeona Panamericana en Lima 2019, de medalla de oro , a mamá y futura profesional, la boxeadora cordobesa Leonela Sánchez está viendo un tobogán de emociones del que no quiere bajarse todo en medio de un año especial en el que la pandemia del coronavirus es la pantalla de fondo que también la toca, como a todos.

La joven fue mamá a mediados de octubre y apenas 45 días después del parto por cesárea, se puso los guantes otra vez. "Me volvió el alma al cuerpo, extrañaba muchísimo", confía la “Monita” que durante nueve meses interrumpió los entrenamientos mientras latía en su interior su primer retoño Bastian que comparte con su pareja el también boxeador Héctor "Pajarito" Sarmiento aunque él ya embarcado en el campo rentado.

La pegadora cordobesa de 26 años fue la primera boxeadora argentina en ganar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos. En la final de Lima 2019, venció por puntos a la brasileña Jucielen Cerqueira y se quedó con el primer lugar del podio en la categoría gallo (de 54 a 57 kg). En los mismos Juegos, su hermana Dayana (27 años, plata en Toronto 2015) se llevó la medalla de plata en la categoría hasta 60 kilos.

A pesar de que tendría muchas chances de conseguir una plaza olímpica para los Juegos de Tokio 2020, postergados por un año (los Preolímpicos de abril también se reprogramaron para 2021), Leonela Sánchez admite: "Esa ya dejó de ser mi meta. Tenía la posibilidad pero cambié de camino. Ahora mi sueño es lograr un título mundial".

Leonela Sánchez, Histórica medalla de oro en boxeo

"Una vez que sea profesional no me gustaría volver al amateurismo. Formé parte del seleccionado durante nueve años y sé lo difícil que es estar ahí, viajar, integrarme... Me gustaría dejarles el lugar a las demás chicas, a las más jovencitas y que vayan armando su propio camino como lo hice yo al principio", asegura Sánchez.

Sobre la experiencia que culminó con el oro en Lima, la cordobesa destaca: "Fue un orgullo haber representado a la Argentina por tanto tiempo, haberle dado alegrías y ganar algo histórico para mi país. La medalla de oro siempre será un hermoso y gran recuerdo".

Ahora, después de un año en donde su vida "cambió para siempre" con la llegada de Bastián ("es increíble como empezás a querer a otra persona más que a tu propia vida en un segundo"), "Yonela" buscará otro rumbo como deportista.

La boxeadora quiere volver a competir en abril o mayo de 2021, hacer su debut como profesional y recibir la licencia de la Federación Argentina de Box.

https://twitter.com/marinabutron/status/1157303538885812224 Para los que dicen que el boxeo no es para las mujeres... Yonela Sánchez obtuvo la décima medalla de oro para Argentina y la primera desde 1999 en Panamericanos para el boxeo nacional pic.twitter.com/kqMIqPIr10 — Maru (@marinabutron) August 2, 2019

"Tengo el apoyo de mi familia, que es lo más importante. Mi hermana y mi pareja son los boxeadores que más admiro. Ellos están esperando mi regreso para ayudarme en lo que haga falta, tengo un equipo de entrenadores que me esperó y están tan ansiosos como yo para volver a la rutina", aclara.

En un año difícil en lo económico, "Yonela" como le dicen sostiene que la fueron llevando con algunos ahorros y con el ingreso fijo de Héctor Sarmiento, su pareja, campeón argentino y latinoamericano superligero en 2019, que trabajó durante toda la pandemia como esencial porque es recolector de residuos.

image.png

Dayana Sánchez tampoco tiene como objetivo ir a Tokio 2020. "Somos muy pegotas y ella también quiere ser profesional". Además de Dayana, "Yonela" tiene otra hermana (Tania, de 21 años, cantante) y es muy cercana a su mamá Rosa, el pilar de la familia.

"Mi mamá sufre hasta el día de hoy cuando boxeamos, por suerte nunca vamos a pelear en contra con Dayana porque somos de distintas categorías", cuenta Leonela. Ambas medallistas panamericanas protagonizaron un video clip del tema "Viaje", de Jorge Rojas, ex integrante de Los Nocheros, donde sí "simulan" una pelea.

Consultada sobre si es más difícil para una mujer hacer esta actividad confesó: "Al menos a mí no. Las quejas pasan porque dicen que a la mujer se le paga poco y que es injusto. Yo jamás miré lo económico. Siempre boxeo y lo sigo haciendo porque me apasiona", afirmó.