La historia de una foto que duele en serio

“Le pregunté a una hermanita que pedía monedas si tenían sed, pero me dijo que no. Todo duró un segundo. Le chisté, la nena me miró y siguió tomando el agua”, Patricia Fernández, periodista misionera que sacó la foto con su celular.

La periodista fue al sitio de noticias donde trabaja, Misiones Online, y junto a un grupo de compañeras compraron agua y helados para los chicos y sus familias. Ese día en Posadas la máxima fue de 37°. Según Fernández, hay varias familias que viven en la calle, a lo largo de la avenida Mitre. Son por lo menos seis familias. “Vienen por temporadas. Los chicos y los adultos. Y viven de pedir limosna. Al principio, hace unos ocho años, vendían artesanías, pero ahora sólo piden limosna”.