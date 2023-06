La inesperada frase de Liberman contra Riquelme tras su despedida

Hablamos claro de Martín Liberman quien desde que Riquelme asumió como dirigente se ha convertido en uno de sus principales críticos. El conductor no suele tener pelos en la lengua cuando opina sobre la actual dirigencia Xeneize y Román suele ser uno de los primeros apuntados.

"Las diferencias que tenemos, no impiden que lo reconozca como el mejor futbolista que pisó suelo argentino los últimos 30 años después de Maradona y Messi. Lo que hizo en Boca fue notable. Justo reconocimiento. Su faena como dirigente merece críticas y a él no le gusta", escribió el periodista.

Riquelme y Liberman 2.jpg

"Lo admiré profundamente y tuve la enorme fortuna de ser su amigo. Lamentablemente mi trabajo es decir lo que pienso y eso tiene su costo. Yo no mezclo. Riquelme era sinónimo de deleite, arte, disfrute y sobre todo… VICTORIA. Crack y ganador. Groso en serio", agregó Martín Liberman.

El periodista hace poco había tuiteado en contra de Juan Román Riquelme, provocando el enojo de los fanáticos del vicepresidente de Boca: "No era que Boca no trataba con Bragarnik porque era amigo de la gestión anterior? ¡Le compraron a Benedetto y le contrataron a Almirón! Jajajaj, no hay que escupir al cielo. Román tiene unos códigos, pero sino resultan, tiene otros".