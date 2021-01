La infartante foto de Susana Giménez en malla

"Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero...", escribió Susana Giménez en su cuenta de Instagram. En una de las fotos se la puede ver junto a su perra Rita y un sorprendente look: "Hoy decidí terminar con el 'look cuarentena'. ¡Rita casi no me reconoce! (Para la próxima prometo sumar la peluquería)".

Susana lució un traje de baño enterizo negro con transparencias, gafas negras y una súper capelina del mismo color. Con respecto a los accesorios, un reloj dorado y varias cadenas en su cuello.