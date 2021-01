Grave denuncia de Moria: "Nacha ejerció violencia física conmigo"

Al hablar sobre la actualidad de la televisión argentina, Moria se despachó con todo contra América, donde el año pasado condujo el programa “Incorrectas”. “Yo amo la televisión nuestra, me parece que tiene mucha gente creativa, pero prácticamente no estoy viendo desde que terminé “Incorrectas”, desde ese día por lo menos América no lo vi más. No sé por qué. Hay como un rechazo”, lanzó la diva.

La ex vedette dejó su lugar en la pantalla de ese canal de aire cuando la pandemia del coronavirus llegó a la Argentina, y en ese entonces explicó que su relación con Liliana Parodi, gerenta de programación de la emisora, era buena, pero que no podía intentar llevarle alegría a la gente en un contexto de crisis sanitaria.

0122-incorrectas-598308.jpg

“Los demás canales casi nada. Me parece que todo el día hablar de Maradona y hablar del coronavirus a mí no me beneficia en nada. No tengo el morbo de saber qué pasa con su herencia, sí me interesa saber qué pasa con el virus. Solo leo cosas específicas de diarios, redes, noticias de afuera, no de mi país porque vienen muy raras o equivocadas. No voy a perder el tiempo”, sostuvo “La One”, contando también lee mucho a Jorge Luis Borges, escritor de la que es fanática.

Pero la parte más filosa de la entrevista llegó cuando Daniel Ambrosino y Adriana Salgueiro indagaron a la diva sobre su relación con Nacha Guevara, con quien hicieron juntas la obra de teatro “La Gran Depresión”, a comienzos de 2020. “Nacha hace todo lo contrario a lo que pregona. Es terriblemente sensible e insegura. Nunca conocí una persona con la fragilidad de ella”, aseguró la actriz, afirmando no estar arrepentida de las discusiones que tuvo con su colega en el programa de El Trece.

Moria también contó que fue Nacha quien tiempo atrás quiso conocerla. “Dijo que tenía que aprender de mi porque era una maestra”, aseveró la madre de Sofía Gala, y añadió: “Me tiene una gran admiración, lo que hizo en “La Gran Depresión” no tiene nombre, pero no me arrepiento de haberla ayudado o haberla propuesto de que me reemplace en “Incorrectas”, cuando nadie la quería por mala y por hincha pelotas que es”.

“La hice entrar en cosas que la hicieron ganar dinero”, continuó Moria, para luego explicar el episodio de maltrato que sufrió con la artista: “Me colmó. No pude creer su maltrato hasta que un día ejerció violencia conmigo. Podría haberla denunciado o pegarle en el escenario, me fui como si nada porque entendí que es una mujer violenta”.

unnamed.jpg

“El primer golpe me lo dio un hombre y me sorprendí, con el segundo no volví y con el tercero me separé. Una violencia ejercida de una manera manual muy fuerte que me tomó por sorpresa. Pero al otro día fui como si nada y así quedó. La obra luego terminó por la pandemia”, detalló la artista sobre los hechos de violencia.

“la violencia que sufrí fue terrible y lo digo porque no tengo por qué tapar lo que hizo una persona que está mal y no es normal. No sé, no pude creer que alguien que se manda el montaje de la meditación después hace una cosa así, hace algo que no tiene nada que ver con lo que dice, es una apócrifa. Es una mopa", sentenció Moria, indicando que Nacha “casi le rompe la mano” cuando ejerció violencia en su contra.