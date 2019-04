Embed Muy feliz de haber contribuido a la reconciliación de Guillermo Lopez y el pelado de CQC despues haber estado distanciados10 años sin haberse conocido siquiera. Felices Pascuas! El PH está en orden! pic.twitter.com/Fbm5ZNGWhZ — Daniel Malnatti (@daniMalna) 21 de abril de 2019

"Lo de Malnatti sí me dolió, porque lo tenía como amigo. Él sabe que cuando necesitó, estuve. Me pareció raro y no entendí qué fue”, dijo Andy luego de que su ex compañero lo tildara de era “intenso” y “competitivo” y asegurara que le "cagó" notas y viajes.

“Me llamó la atención porque sé que eran amigos, de hecho ha estado en tu programa de radio y demás", señaló, en tanto, López, antes de poner el foco en el comentario que hizo Malnatti frente a Mario Pergolini sobre Kusnetzoff. "Vos sos un crack, un tipo diferentes. Andy no sé por qué es millonario".

"Lo que también me hizo ruido es que hoy en día que la gente no llega a fin de mes, salgas a hablar de millonarios, no corresponde”, dijo el Pelado.

