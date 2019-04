Y después yo lo veía a este, y este es altanero también. Él, por otro lado, veía que yo no lo saludaba bien”, reveló Kusnetzoff sobre los viejos resquemores que tuvo con su invitado. “

“Se armó una rueda, él no me daba cabida, yo lo mismo. Y con las redes sociales se comenzó a hacer una bola. Capaz me pasó algo en la radio que era similar a lo que hacía él, entonces le decían ‘Andy, el Pelado está haciendo lo que hacés vos’, entonces él se calentaba”, explicó López. “Más allá de que nosotros tenemos un vínculo desde 2015, quiero reivincidar el gesto de él de decirme ‘Pelado, ya está’. Me parece ejemplo, sobre todo hoy que se cree que pelearse es hacer carrera”, agregó.

Sorpresa y decepción

Tras referirse a los cortocircuitos que tuvieron en el pasado, el Pelado y Andy se mostraron molestos por las declaraciones de Malnatti. “Para cerrar el tema, y lo que originó todo esto, lo de Malnatti sí me dolió, porque lo tenía como amigo. Él sabe que cuando necesitó, estuve. Me pareció raro y no entendí qué fue”, manifestó Andy.

El Pelado acotó: “Me llamó la atención porque sé que eran amigos, de hecho ha estado en tu programa de radio y demás. Y lo que también me hizo ruido es que hoy en día que la gente no llega a fin de mes, salgas a hablar de millonarios, no corresponde”. Luego de que estallara la polémica, hace unos días Malnatti fue interceptado por las cámaras de Intrusos y al ser consultado sobre si Andy le “cagaba” las notas y los viajes, expresó: “Sí, era así. No está mal. Él peleaba por su lauro. Era una competencia feroz”.