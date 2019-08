La Izquierda, Lavagna y Espert cerraron sus campañas de cara al primer round electoral

"Estamos acá para ratificar plenamente nuestra propuesta inicial: sí al diálogo, a la búsqueda de consensos, a la decisión de formar un gobierno de unidad nacional. No a los malos de antes ni a los de ahora que han decepcionado al pueblo argentino", manifestó Lavagna.

El economista señaló: "Estamos a 72 horas de las Paso. Creo que lo primero que debemos hacer es una constatación: aquí están las Paso y aquí está Consenso Federal. Ustedes saben las dificultades que hemos tenido: no nos quieren porque luchamos en contra de la grieta".

El precandidato a presidente sostuvo que "en lo político institucional" va a "luchar en contra del 'toma todo'" de quienes "cuando llegan al Gobierno creen que pueden tomar el poder, todo el poder y para siempre".

️ Elecciones 2019: Roberto Lavagna cierra su campaña en San Martín

En ese sentido, prometió "trabajar para empoderar al Congreso de la Nación, para que tenga un papel mucho más claro y decisivo".

"En el plano económico, se volverá a poner plata en el bolsillo de los argentinos, porque lo que les han sacado en los últimos años a los trabajadores y jubilados no fue poco", prometió el economista.

Lavagna se emocionó sobre el tramo final de su discurso, cuando agradeció a sus padres "que ya no están", lo que provocó la reacción de sus seguidores que lo aplaudieron por varios minutos mientras se escuchaba la canción patria Aurora.

En el acto hablaron los precandidatos a gobernador de Mendoza y Buenos Aires, José Luis Ramón y Eduardo "Bali" Bucca, respectivamente; el aspirante a Jefe de Gobierno porteño Matías Tombolini y el socialista Miguel Lifschitz.

También fue parte de los expositores la precandidata a diputada Graciela Camaño, otrora figura fuerte del Frente Renovador, quien se calificó a sí misma como una "militante no coucheada del peronismo", y afirmó: "no nos importan los resultados, porque como el junco, nos podrán torcer pero no nos van a romper".

El precandidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey aseveró, por su parte, que trabajará "incansablemente para que en el balotaje una de las fuerzas sea la encabezada por Roberto Lavagna".

"La única manera que tenemos de construir un presente digno como el que nos merecemos es garantizar la sustentabilidad de una Argentina con futuro, y esto lo haremos con Roberto mirando para adelante", sostuvo Urtubey.

El precandidato a vicepresidente de Consenso Federal afirmó que "gobernar es dar trabajo, y lo vamos a hacer juntos con Lavagna, con el pueblo argentino y con todo el amor que el país nos demanda".

Jose Luis Espert: "el verdadero voto útil es por nosotros: ni por el macrismo ni los kirchneristas"

El precandidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert, realizó su última actividad de campaña antes de las elecciones del domingo, que fue un encuentro con sus seguidores detrás de la Casa Rosada, en el que llamó a optar en las PASO por "el verdadero voto útil (que) es por nosotros, ni por el macrismo ni los kirchneristas"

Durante el encuentro, al que asistieron unos cincuenta seguidores de Espert y buena parte de los candidatos del espacio en la ciudad de Buenos Aires, se realizó una suelta de globos de color amarillo con la letra M y otro negros con la letra K al grito de "chau a la vieja política".

"Votemos con libertad, ni con miedo ni con bronca. Este domingo no se define nada. El verdadero voto útil es por nosotros, ni por el macrismo ni los kirchneristas", aseguró el economista liberal en declaraciones a los medios frente al Centro Cultural Kirchner.

"Por eso -dijo Espert- le decimos chau al kirchnerismo, el peor gobierno de la historia de la democracia, y también al macrismo, que repitió el mismo contenido. Tenemos la oportunidad de una nueva etapa, la de levantar una propuesta realmente nueva para el país".

Y agregó: "Macri también es la vieja política. Fíjense si no dónde nos ha dejado: con una gran recesión, una crisis, otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y casi cuatro millones de compatriotas bajo la línea de la pobreza durante su mandato".

"Esta primera etapa de la campaña ha sido muy exitosa. Pusimos en la mesa las ideas del liberalismo. Ahora nos espera una segunda etapa, después de las PASO, y una tercera, en el balotaje", afirmó optimista el candidato de Despertar.

Junto a Espert, estuvieron su candidato a vicepresidente, el periodista Luis Rosales, así como otros postulantes del espacio, como el economista Manuel Adorni, precandidato a vicejefe de gobierno porteño.

Este domingo, Espert tiene programado votar a las 10 en La Rural, (Juncal 4431); y Rosales, a las 12 en la Escuela Nro 1 "Juan José Castelli" (Ayacucho 1680).

El bunker partidario, en el que aguardarán los resultados de las elecciones, será el hotel Howard Johnson de la ciudad de Buenos Aires, en Lima 653.

Espert cerró su campaña con una suelta de globos

Nicolás Del Caño: "el voto a la izquierda es una expresión de quienes no se resignan"

El precandidato presidencial por el Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás del Caño, afirmó que el voto a esa coalición en las PASO del domingo representa "una expresión" de quienes "no se resignan a pagar una crisis" no generada por los trabajadores.

"Hicimos una campaña a pulmón, con el esfuerzo y la participación de nuestros militantes en cada lugar de trabajo, de lucha y estudio. Con ese espíritu recorrimos todas las provincias y así llegamos a las PASO", señaló Del Caño horas antes del inicio de la veda electoral.

El dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) insistió en que solo el Frente de Izquierda presenta "un programa que invierte las prioridades", en favor de los sectores más postergados de la sociedad.

"Somos la expresión de quienes no resignan a pagar una crisis que no generaron. Las PASO son una oportunidad para mandarle un mensaje de lucha a los poderosos que endeudaron el país en los últimos meses", remarcó el actual diputado nacional.

En ese sentido, Del Caño destacó que además de las propuestas económicas que incluyen el desconocimiento de las deudas contraídas con el FMI, y la nacionalización de empresas de servicios públicos, el Frente de Izquierda "es la única fuerza que lleva en su plataforma la despenalización del aborto".

"Estamos comprometidos con las luchas de las mujeres y las causas que defendieron en marchas y movilizaciones. La propuesta de aborto legal, seguro y gratuito es algo que no negociamos, y es parte fundamental de nuestra plataforma", aseguró.

Por eso, reiteró que el Frente plantea "una alternativa real" ante quienes "entregaron el país al FMI y aquellos que plantean renegociar" con ese organismo.

"Una renegociación de la deuda con el FMI solo nos lleva a una reforma laboral y previsional. No hay otra posibilidad. La fórmula Fernández-Fernández se plantea como una opción, pero en el fondo pretende imponer un ajuste", agregó.

En cuanto a las perspectivas de crecimiento de la izquierda en las elecciones de este año, Del Caño comentó que se aspira a lograr una banca en la Ciudad de Buenos Aires con Myriam Bregman; a retener otra en provincia de Buenos Aires con Néstor Pitrola y "a seguir creciendo" en varias provincias.

"Esperamos crecer para poner nuestras bancas al servicio de las luchas populares como hicimos siempre. Tenemos que prepararnos para resistir los ajustes que intentarán imponerse en 2020. Ese también es otro de los mensajes que queremos enviar", subrayó.

Nicolás del Caño en el cierre de campaña del FIT Unidad

