La Joaqui revolucionó El marginal

Éxito: la serie otra vez fue de las más vistas al medir 8,8 puntos DE RATING con pico de 9,8.

Algo personal

Joaquinha Lerena -su nombre completo- nació en Argentina y pasó gran parte de su vida en Costa Rica, donde vivió hasta los 15 años. De regreso al país, se dedicó a la música y logró hacerse un lugar en el mundo del hip hop. En Youtube, los videos de sus temas “Gaucho”, “Oh rayos”, “Más mala yo” y “Falso amor” suman cientos de miles de visualizaciones.

“La actuación es algo que me gustó desde chiquita, pero nunca lo encaré como una meta ni me lo propuse como objetivo tampoco, pero es algo que siempre me llamó la atención”, dijo la rapera.

De bajo perfil, Lerena tiene una hija de dos años y actualmente está embarazada. Su gusto por los tattoos se ve reflejado en su cuerpo. Uno de los tatuajes que no pasó desapercibido durante la escena de sexo con Furtado es el de un apósito adhesivo sobre uno de sus pechos: “Te perdono”, se lee sobre en el diseño. También lleva un micrófono, un pentagrama y signos musicales en una muñeca. “Que nada ni nadie me aleje de vos”, se lee en un antebrazo. El dibujo del corazón –el órgano– gana preponderancia en un brazo, además de la figura del Gauchito Gil.