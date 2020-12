La jodita le salió cara y Fede Bal se separó tras el audio

“Sofía Aldrey y Federico Bal ya no estarían juntos. Ya no serían pareja. Esto paso en el día de ayer, y tendrán que confirmar ellos”, sostuvo Andrea Taboada en el ciclo de Ángel de Brito.

“Estoy tratando de comunicarme con Sofía también y me dicen que después de que escuchó el audio y supo de la fiesta, que no era un asado, ella habría determinado y habría decidido terminar la relación”, agregó la angelita.

Dudas

Por su parte, Cinthia Fernández, que estuvo junto a Federico Bal en el ensayo de la obra que realizarán juntos, aseguró que él desmintió que haya crisis en la pareja y que incluso su novia sabía todo lo que sucedió en la fiesta. “En el ensayo dijo que Sofía sabía todo lo que hacía, quién estaba esa noche. Dijo que lo de la mesa de las chicas no era cierto”, remarcó la bailarina.

Descargo

El hijo de Carmen Barbieri aclaró el lunes, cuando ya había explotado el audio, que seguía en pareja con Sofía. “Esto no me generó ningún problema con ella. En mi pareja se habla de todo. Sabía de todo. Después de todo lo que pasé este año, este tema no es nada en comparación”, aseguró el ex participante de Masterchef Celebrity.