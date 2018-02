La Joya más preciada en Racing se la lleva el Inter

NEUQUÉN

No hay forma de retenerlo. O eso parece al menos luego de que Racing y el Inter acordaran, en principio, la venta de Lautaro Martínez por u$s 25 millones de dólares limpios de impuestos. Lo que convierte al pase en el segundo más caro de la historia del fútbol argentino y el más importante para el club. Sólo Fernando Gago, vendido de Boca al Real Madrid, superó esa cifra, ya que el club de la Ribera se quedó con u$s 27 millones. El top tres lo completa Sergio Agüero cuando fue adquirido por el Atlético de Madrid en u$s 28.750.000, pero restándole el 15% del jugador Independiente recibió u$s 24.438.000