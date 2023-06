La jugadísima definición sexual del Cholo Simeone sobre su vida privada

“A ver... ¿Cuántas dijiste? ¿A cuánto? 56 al año... A ver, cuánto es al mes. Vamos despacito. No nos apuremos en la respuesta”, respondió el cómplice, provocando la risa de los presentes. “Sería 4.5 al mes”, le facilitó la cuenta el periodista. “¡¿4 al mes?! No, 4 al mes, no...”, respondió.

“¿Menos?”, repreguntó el periodista.. “No, 4 al mes no, no, no... No puede jugar en mi equipo”, aseguró el Cholo Simeone antes de agregar: “No, no, no voy a decir, pero tenemos una media buena”.

Cholo Simeone sexual 2.jpg

Igualmente, el director técnico del Atlético de Madrid tuvo tiempo para hablar de lo que fue la temporada del equipo Colchonero y lo que se vendrá para la que viene. “Lo peor que escuchaba era que el ciclo estaba cumplido. Y que todo lo que estaba sucediendo de acá para adelante iba a ser todo malo. Obviamente, me junté y hablé con mucha gente experimentada. Muchos me decían que era un momento para que me vaya. Yo decía: ¿Me voy a ir ahora del Atlético de Madrid?”, contó el Cholo Simeone.

“Sí, claro. Algunos amigos con los yo hablaba para saber qué les parecía mi momento. Me decían que era un momento para irme porque ya le había dado mucho al Atlético y ahora las cosas iban mal, pero yo entendía que no me podía ir. Y me decían: ‘Bueno, por ahí no te sale bien lo que vos pensás porque sos muy cabeza dura’. Después, me terminaron llamando para decirme que tenía razón”, agregó.