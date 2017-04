La Juve y el BarÃ§a se miden en la ida de los cuartos

El choque entre dos colosos del fútbol europeo, a partir de las 15:45 (hora argentina), se presume como una final anticipada, tal como sucederá mañana entre Real Madrid y Bayern Munich, también con argentinos como protagonistas.

La Juve, puntero de la liga italiana y a un paso de la final de la Copa Italia, presentará la dupla Higuaín-Dybala en ataque, una sociedad con gol. A ellos se suman otros pilares como el brasileño Dani Alves -ex Barcelona-, Sami Khedira, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, el croata Mario Mandzukic y el arquero Gianluigi Buffon, símbolo y emblema del equipo.

“Yo he jugado mucho contra el Barcelona y eso tiene una cosa buena y una cosa mala. La buena es que los conozco mucho, y la mala es que sabemos que es el Barcelona. No te podés relajar ni un segundo”, manifestó el Pipita en la previa.

“Creo que ellos van a estar con confianza y nos equivocamos si creemos que podemos lograr un partido con varios goles de diferencia, porque aquel día el Barcelona tuvo un mal día y no creo que vuelva a tener otro parecido”, apuntó el ex River.

En tanto, Barcelona intentará hacer valer la hazaña de los octavos de final ante el Paris Saint Germain (con la serie 6-5 a su favor) en el último minuto, pero con la derrota a cuestas del domingo ante Málaga por liga española que lo privó de la punta.

Sin embargo, el equipo catalán, con Lionel Messi y Javier Mascherano entre los convocados, demostró carácter en algunos pasajes del año y aunque no tiene el brillo de otras temporadas, es un rival de temer para cualquier equipo.

“Estamos muy ilusionados por lo que significa jugar los cuartos de final de esta competición. Más allá de la derrota del fin de semana, el equipo venía en buena sintonía y jugando buenos partidos. Esperemos retomar ese nivel”, declaró el Jefecito.

“Somos un equipo que se caracteriza por no saber especular. Si entramos a especular, no tendremos muchas posibilidades”. Javier Mascherano. El referente culé no se achica en Turín.

“Es un orgullo y un privilegio para un jugador poder jugar esta clase de partidos. No te podés relajar ni un segundo”.Gonzalo Higuaín. El Pipita acompañará a Dybala en el ataque de la Juve.

El otro cruce

En paralelo, el Borussia Dortmund y el Mónaco animarán el segundo cruce de cuartos, también desde las 15:45, hora argentina. Radamel Falcao será titular en el cuadro francés, mientras que los alemanes no podrán tener a tres de sus figuras: Mario Götze, Marco Reus y André Schürrle, todos por lesión.

Los cuartos continuarán mañana con los encuentros entre Atlético Madrid-Leicester City y Real Madrid-Bayern Munich.