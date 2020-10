La legión sigue creciendo: Fernández se metió en semis

En semifinales enfrentará al británico Alfie Hewett, número 3, quien eliminó al argentino en el último US Open, el mes pasado. "El partido con Hewett será durísimo teniendo en cuenta que me ganó las últimas tres veces. Hoy me voy con buenas sensaciones y en este torneo tan especial quiero que me vaya bien", comentó Fernández.

Semana en Paris!Ahora a semis! Argentinian week in Paris!Time for semis! #rolandgarros View this post on Instagram Semana en Paris! Ahora a semis! Argentinian week in Paris! Time for semis! #rolandgarros A post shared by Gustavo Fernandez (@gustifernandez4) on Oct 7, 2020 at 5:15pm PDT

De esta manera el cordobés se suma a Nadia Podoroska y Diego Schwartzman, quienes se clasificaron a las semifinales de la rama femenina y masculina, respectivamente.

"Lo que viene haciendo Diego Schwartzman es increíble, el partido de ayer fue una locura. ¿Y de Nadia Podoroska qué decir? Estoy muy feliz por ella, se merece todo. Nos hemos cruzado en Europa para recortar gastos así que sé de sus esfuerzo y es un orgullo", afirmó.

Podoroska enfrentará mañana a las 10 a la polaca Iga Swiatek en una de las semifinales del cuadro femenino del Grand Slam francés. Su rival se ubica en el número 54º del ranking WTA y viene de superar a la italiana Martina Trevisan (159º) por 6-3 y 6-1 y también avanzó a semis por primera vez.

Mientras que, Schwartzman enfrentará a Rafael Nadal el viernes, pero hoy tuvo buenas noticias de forma anticipada. El Peque subirá al puesto número 8 en el ranking mundial de la ATP y será top ten por primera vez en su carrera, una vez que finalice el Grand Slam parisino, gracias a la victoria del griego Stefanos Tsitsipas sobre el ruso Andrey Rublev.