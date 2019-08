La Listeria se adapta hasta al frío del freezer

Alerta: La Listeria afecta mucho a los ancianos, embarazadas, bebés y gente con su salud débil.

En España, por ejemplo, una reciente investigación confirmó que entre 1997 y 2015 se registraron 5696 hospitalizaciones relacionadas con listeriosis, con una variación de casos que fueron desde 75 en el año de inicio de la investigación a 448 notificados en 2015. El 50% fueron mayores de 65 años, el 7% a embarazadas y un 4% a bebés. Los casos mortales representaron un 17%. “Es un problema de salud pública emergente que requiere una mayor vigilancia, además de medidas de prevención que incluyan la educación en seguridad alimentaria y advertencias a los grupos de riesgo”, dice el informe en el que se recalca que esto es la punta del iceberg dado que los porcentajes se toman sólo en casos de internación, pero se sabe que hay más que no pasan por el Hospital y se resuelven con una consulta privada a un médico. Pero, está claro, esto no significa que el contagio no haya existido.

“La bacteria tiene una gran capacidad para sobrevivir. Y si no existe una adecuada higiene alimentaria y un buen mantenimiento del entorno en el que se preparan los alimentos, la contaminación es sencilla”. José Antonio Lepe médico español