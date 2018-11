La lluvia obligó a suspender el Personal Fest

El Personal Fest, que tenía su primera entrega con Robbie Williams, la banda neoyorquina Mercury Rev y una veintena de bandas más, continuará este domingo con la grilla de 23 presentaciones previstas y las entradas de abonos mantendrán su validez para el ingreso al segundo día del festival.

En tal sentido, los shows comenzarán a las 14.20 y se extenderán hasta 22.45 en el espacio central con el cierre de la cantante neozelandesa Lorde, quien en esta ocasión presentará "Melodrama" y que ya había visitado la Argentina con su primer disco "Pure Heroine" en 2016.

El escenario Huawei cerrará a las 21.15 con el dúo electrónico MGMT, que llamó la atención en 2007 con su debut psicodélico de la mano de "Oracle Spectacular", interpretará las canciones de su último disco "Congratulations", y en el espacio Isla actuará Louta a las 22.05.

El domingo, entonces, el escenario principal lo abrirán Valdes, Las Luces Primeras, los estadounidenses de Deerhunter, Death Cab for Cutie y el cierre a cargo de Lorde mientras que en el segundo espacio tocarán Ibiza Pareo, Gus Dapperton, Juan Ingaramo, las chicas americanas de Warpaint y MGMT.

El tercer escenario lo ocuparan La Secta del Sonido, Corriendo por el Bajo, (me llamo) Sebastián, MOAH, Juan Navia. Julio Franchi, Limón, Richard Coleman, Vanthra, Connan Mockasin y Louta.

En sus doce ediciones, el festival convocó a más de 700.000 personas en conciertos que tuvo a artistas como Morrissey, Blondie, Primal Scream, Gustavo Cerati, R.E.M, The Black Eyed Peas, Madness, New Order, The Mars Volta, Ian Brown y Depeche Mode, entre otros.

