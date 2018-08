La madre de Bin Laden dijo que su hijo era buen chico

En una entrevista con el diario británico The Guardian, Ghanem reconoció que ha tenido “una vida muy difícil” y describió a Osama como “un chico tímido, pero bondadoso”, que la quería mucho. “La gente en la universidad lo cambió. Se convirtió en una persona totalmente diferente. La verdad es que era un chico muy bueno hasta que conoció a una gente que, cuando tenía 20 años, le lavó el cerebro”, explicó Ghanem en su casa en Yeda (Arabia Saudita), sentada junto a los hermanos de Osama, Ahmad y Hassan, y su segundo marido, Mohammed al-Attas.

“Ella lo amaba tanto que no es capaz de culparlo de los atentados. Echa la culpa, sin embargo, a su círculo más cercano”, dijo Ahmad, hermano de Osama bin Laden.

“Estaba prácticamente en una secta. Yo le decía que no se juntara con ellos y él nunca me admitía lo que hacían porque me amaba mucho”, añadió la madre. Bin Laden se radicalizó mientras estudiaba Economía en la Universidad Rey Abdulaziz de Yeda donde conoció a Abdullah Azzam, un miembro de la Hermandad Musulmana.

“Nunca podría haberme llegado a imaginar que se convertiría en yihadista. No quería que sucediera nada de esto. ¿Por qué lo tiraría todo por la borda así?”, se preguntó la madre, quien creció en la ciudad siria de Latakia y se trasladó a Arabia Saudita a mediados de la década del 50.