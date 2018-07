La madre del Pity teme que su hijo se suicide

Hasta allí fue Cristina, su madre, pero no pudo mantener contacto con el músico porque se encuentra “sedado, dormido y con suero. No puede hablar ni alimentarse", explicaron desde su entorno.

"Cristina (así se llama la madre) ha pasado por muchos estados a lo largo de la vida de Cristian y sabe que estas cuestiones son difíciles de tratar. Ella me dijo que lo ha visto en situaciones de querer dejar y los primeros días son muy difíciles para él. Una vez le dijo: 'Si me volvés a internar, voy a seguir con el plan', que es que se iba a suicidar; eso es lo que más la preocupó a ella", explicó Sebastián Queijeiro.

Para el letrado, Álvarez no está condiciones de ser parte de un proceso judicial y que en su opinión el músico "es inimputable”. "No puedo ni acercarme a él para que me firme el escrito", dijo.

El viernes, en una entrevista televisiva, Cristina dijo que su hijo no es un asesino, sino que cometió un error muy difícil de volver atrás. “Algo pasó en el medio, hubo una especie de emboscada que le hicieron ahí abajo (por el lugar del hecho)”, dijo.

“Cristian salió a un recital y un grupo de personas comenzaron a hostigarlo por cuestiones pendientes”, agregó y relató que la víctima agredió a Álvarez.

