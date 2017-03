La maestra que abusó de un menor es actriz porno

estados unidos

Una profesora condenada a 90 días de prisión por tener sexo con un alumno menor de edad se convirtió en actriz porno. Y, según declaró ella misma, lo hizo porque le resultó imposible volver a conseguir trabajo como docente después del escándalo que protagonizó y que la llevó a tener que pagar ante la Justicia.

La historia de Mary Beth Haglin, una profesora de secundario de 25 años, había trascendido en octubre pasado, cuando la mujer tuvo que enfrentar cargos por “explotación sexual” por mantener un encendido romance con uno de sus estudiantes, un menor de 17 años del que creyó estar enamorada.

Tras el escándalo -que se desató luego de que el estudiante comenzara a compartir las sensuales selfies enviadas por la maestra-, Haglin fue despedida de Washington High School de Cedar Rapids, en Iowa; además, fue detenida y condenada a 90 días de prisión, por considerar que la mujer estaba en una posición de autoridad sobre el estudiante. También fue condenada a libertad vigilada durante 10 años y quedará en los registros como “acosadora sexual” durante el mismo tiempo.

Pero después de ser liberada, a Haglin le costó cada vez más conseguir un nuevo empleo. Por eso decidió cambiar de trabajo: primero, se convirtió en stripper con el nombre de “Bambi”; más tarde, según confesó ella misma en una entrevista para el programa Crime Watch Daily, en actriz porno.

En la entrevista en el programa Haglin se dice decidida “a hablar de la controversia que la involucra”. También se muestran extractos del video, en el que se la ve con ropa de colegiala y desvistiéndose en una habitación. “Fotos y videos como estos son los que me causaron problemas”, concluye la mujer.

Mary tenía 24 años cuando mantenía relaciones sexuales “casi todos los días” con el estudiante. La relación se hizo pública luego de que el menor publicara las fotografías que ella le enviaba. Las imágenes, donde la maestra aparecía en lencería, llegaron hasta las autoridades del colegio y terminó despedida y arrestada. Cuando se presentó ante el juez, la docente dijo estar enamorada del chico con el que había mantenido una fogosa relación.

Tres años de prisión para otra docente hot

Una maestra fue condenada a tres años de prisión luego de que autoridades determinaran que su comportamiento para con un alumno era inadecuado. La mujer de 39 años, identificada como Allison Marchese, envió fotos de estilo pornográfico a un adolescente de 14 años, luego de que este se las solicitara. En las imágenes, la docente aparecía completamente desnuda.

La profesora de una escuela secundaria ubicada en Connecticut, Estados Unidos, no pudo decirle no al atrevido estudiante, pues, según declaró ella misma ante la Justicia, “era muy bonito y no podía concentrarme en enseñarle”. La Justicia, además, probó que la docente mantuvo relaciones sexuales con el menor, lo cual agravó la pena. A todo esto, el esposo de la inculpada terminó por pedirle el divorcio de manera inmediata al enterarse de lo sucedido, pues las imágenes se hicieron virales en la web. Para colmo, ambos trabajaban en la misma institución académica.