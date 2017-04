La mamá de Burlando recibió sus 80 rodeada de strippers

Enrolada con la popularidad a partir de su participación en el “Bailando por un sueño” del 2015, Marila hasta se tomó el atrevimiento de eclipsar a su hijo cuando sus apariciones en el programa marcaron picos de rating. Vuelta ya a la cotidianidad de su vida en La Plata, tanto coraje como osadía no perdieron vigencia ni mucho menos. Porque su fiesta lejos estuvo de ser la de cualquier señora normal que celebra ocho décadas de vida. Aún con secuelas del ACV que padeció en marzo de 2014, la idolatrada mamá de Burlando se dio el lujo de tener su propia fiesta inolvidable. Acompañada por sus amigas de siempre (“hay de 75, 80, 81 y una de 92”, dijo) y por su familia, disfrutó de una imitación en vivo de Fátima Flórez (36), logró que la reciente ex pareja de su hijo, Barbie Franco (26), pasara a saludarla, y sorprendió por su espíritu jovial cuando irrumpió un celebrado show de strippers.

“Es toda una vida recorrida, con muchas alegrías y también con algunas piedras en el camino. Pero sobre todo, con mucha felicidad”, confesó rodeada de sus dos hijos, Julio y Fernando, sus cuatro nietos, María (25), Rosario (24), Julito (22) y Delfina (22), sus sobrinos y el recuerdo permanente de su marido, Julio Desiderio Burlando. Las sorpresas no se hicieron rogar. La primera fue el show de Fátima Flórez, quien imitó ni más ni menos que a la homenajeada. Tan precisa fue la caracterización, que Fátima lució un vestido idéntico al de Marila, obra de una diseñadora platense llamada Daniela.

Por otra parte, tal cual lo había anticipado a la mañana en el programa de Ángel de Brito (40), Barbie Franco dijo presente en la fiesta con regalo en mano y muchas ganas de saludar a su ex suegra. Las miradas se enfocaron el la escultural morocha cuando la recibió Burlando, con un beso que algunos definieron como “de compromiso”. Pero Barbie no se amilanó y disfrutó de la velada casi hasta el final.

“Me puso contenta que haya venido a saludarme, tengo un gran aprecio por ella. Fueron cuatro años en los que Fernando estuvo muy bien, contenido, pero las cosas en la vida no son eternas para nadie. Y cuando esas cosas no van bien, hay que saber retirarse y quedar amigos como corresponde. La invité porque siempre fue muy cariñosa”, dijo Marila, quien también tuvo palabras para quien sería la nueva pareja de su hijo, la modelo Milagros Schmoll (27): “Todavía no la conocí, sé que es divina y muy bonita. Hablé sólo una vez por teléfono, y en esa charla fue muy amorosa y educada. No pudo venir porque está en Londres. ¡Mirá el lío que se armaba si venía! (risas)… Esa vez que hablamos me dijo que quería conocerme personalmente”, reveló con su probada sinceridad.

Y no se olvidó de rememorar las sensaciones que se le cruzaron el lunes 17, día de su cumpleaños: “Apenas me desperté se me vinieron imágenes de toda la vida. Mis hijos nunca me dieron problemas, y Fernando fue brillante siempre. Puedo decir que fui feliz, me puse de novia a los 14 años y a los 19, con el permiso de mis padres, me casé con el gran amor de mi vida. Cacho falleció joven, a los 41, pero para mí nunca se murió, porque sigue vivo dentro de mi corazón. Era la persona más decente del mundo, un juez excepcional. No como los de ahora, que les dan unos pesos y se dejan comprar por cualquiera”.